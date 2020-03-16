Миодраг Божович — о приостановке чемпионата: «Пока не вижу ничего страшного, но лучше перестраховаться»
19:27
Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович поделился ожиданиями от матча 22-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Тамбова». Также специалист выразил мнение по поводу возможной приостановки розыгрыша турнира из-за эпидемии коронавируса.
— Мы должны исполнять указания РФС и органов РФ. Пока они не сказали, будем играть, — сказал Божович в эфире «Матч премьер». — Если скажут остановиться, остановимся.
Не знаю, что сказать. Пока не вижу ничего страшного, но никто не знает, что может быть. Наверняка лучше перестраховаться.
— Как сегодня заменить Зиньковского?
— Для нас и «Тамбова» будет сложная игра, за шесть очков. Надеемся, что Глушенков проявит лучшие качества на позиции Зиньковского.
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