Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович поделился ожиданиями от матча 22-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Тамбова». Также специалист выразил мнение по поводу возможной приостановки розыгрыша турнира из-за эпидемии коронавируса.

— Мы должны исполнять указания РФС и органов РФ. Пока они не сказали, будем играть, — сказал Божович в эфире «Матч премьер». — Если скажут остановиться, остановимся.

Не знаю, что сказать. Пока не вижу ничего страшного, но никто не знает, что может быть. Наверняка лучше перестраховаться.

— Как сегодня заменить Зиньковского?

— Для нас и «Тамбова» будет сложная игра, за шесть очков. Надеемся, что Глушенков проявит лучшие качества на позиции Зиньковского.