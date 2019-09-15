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Миодраг Божович: «Мамаев усилил бы «Крылья Советов»

21:39
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Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович после поражения от «Краснодара» (2:4) в матче 9-го тура чемпионата России отметил, что хавбек «быков» Павел Мамаев мог бы усилить самарскую команду.

— Вы недавно сказали, что с Павлом Мамаевым «Краснодар» был интереснее. Усилил бы он «Крылья Советов»?

— Я так и думаю. «Краснодар» с ним играл лучше, и он был одним из лучших футболистов в команде. Он бы мог и нас усилить. (Екатерина Потапова)

Краснодар — Крылья Советов

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 9-й тур и скандал с календарем




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