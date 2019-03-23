Миодраг Божович: "Крыльям" нужны очки, и мы пока ничего не сделали"

Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович поделился впечатлениями от контрольного матча против "Сокола" (1:0). По словам специалиста, его основное внимание сосредоточено на подготовке к игре чемпионата России против "Арсенала".

– У нас есть ряд футболистов, которые получают мало игровой практики. Важно держать их в тонусе, поэтому сегодняшний матч, конечно же, важен, – цитирует официальный сайт "Крыльев" Божовича. – "Сокол" – неплохая команда, которая умеет играть в футбол. Для нас это хороший спарринг.

– Во втором тайме вы поменяли практически весь состав. Это принесло свои плоды. Насколько довольны ближайшей ротацией команды?

– Я доволен этими игроками. Они постоянно доказывают, что тренерский штаб может на них рассчитывать. У "Крыльев" длинная скамейка запасных, где собраны игроки, способные выйти на поле и усилить игру нашей команды.

– Сегодня в игре не принимали участие Александр Самедов и Антон. Можете рассказать о причинах?

– Самедова мы решили немного поберечь. Антон получил повреждение в игре с "Енисеем", сейчас он восстанавливается и должен быть готов к матчу с "Арсеналом".

– "Крылья Советов" весной показывают достойные результаты. Пауза в чемпионате не собьет этот кураж?

– Сложно сказать. Паузы на матчи сборных случаются всегда. Иногда они идут на пользу, иногда нет. Нам нужны очки, и пока мы ничего не показали и не сделали по большому счету. Чемпионат продолжается. Думаем сейчас только об игре с "Арсеналом", которая будет очень важной для нас.

– Как вы оцениваете физическое состояние своих игроков? Они на максимуме?

– После пика формы всегда бывает спад. Поэтому скажу так – игроки "Крыльев" в хорошем, свежем состоянии. Будем стремиться к лучшему.