Министр спорта Татарстана назвал болезненным вопрос о состоянии газона «Ак Барс Арены»

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов прокомментировал ситуацию с газоном «Ак Барс Арены» после матча 21-го тура Тинькофф-РПЛ «Рубин» — «Зенит» (2:1). После игры главный тренер казанцев Леонид Слуцкий посетовал на состояние поля, отметив, что на базе оно было лучше.

«Это, конечно же, болезненный вопрос, — цитирует ТАСС Леонова. — Несколько дней назад общались с руководством стадиона. К сожалению, у нас в стране такой климат, а закрытый стадион только в Санкт-Петербурге, на юге немного другая погода.

Также Леонов отметил, что для того, чтобы привести поле в порядок, делается все возможное.

«К сожалению, никакие новые технологии не спасают, ничто не властно над погодой», — добавил он.