Дюпин: «Все эмоции выплеснули на футбольном поле»

Вратарь «Рубина» Юрий Дюпин, признанный лучшим игроком матча с «Зенитом», взявший пенальти в самой концовке встречи, поделился мнением о победном матче 21-го тура Тинькофф РПЛ с «Зенитом» (2:1).

— Очень тяжелый матч в плане эмоций. Мы, по-моему, все эмоции выплеснули сегодня на футбольном поле. Там осталось может 1 процент приехать домой и поздравить жен сегодня с 8 Марта. Все остальное оставили на поле. Хочу сказать спасибо команде. На поле была действительно команда, — сказал Дюпин в интервью сайту «Рубина».

— Что за чудо произошло на 99-й минуте?

— Обычные трудовые будни (смеется). Конечно, мы разбирали пенальтистов у «Зенита», особенно Дзюбу, потому что он наиболее вероятный кандидат на пробитие пенальти. В основном он бил по вратарям: если вратарь уходит в какой-то угол, он разводил в другой угол. Поэтому задача была стоять по мячу, не гадать и ждать, куда он пробьет. Повезло, что с этой задачей я справился на сто процентов.

— Каково это обыграть «Зенит» дважды за сезон?

— Приятно очень. Думаю, это дорогого стоит.

— «Рубин» все ближе к еврокубковой зоне. Такая задача негласно стоит перед командой?

— Конечно. Мы и в начале сезона поставили с пацанами такую задачу. Если команда попадает в еврокубки, это поднимает рейтинг и команды, и футболистов. Каждый работает на свое имя. Задача эта у нас стоит, мы по чуть-чуть приближаемся к цели.