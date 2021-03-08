Министр спорта Татарстана считает, что «Рубин» может побороться за место в Лиге чемпионов

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов считает, что «Рубин» способен побороться за место в Лиге чемпионов в нынешнем сезоне. Казанцы в понедельник, 8 марта, обыграли действующего чемпиона России «Зенит» (2:1) в рамках 21-го тура Тинькофф-РПЛ.

«Хочется, чтобы мы играли в еврокубках! Это основная задача — постараться за вторую часть чемпионата наверстать упущенное и быть в лидерах, — цитирует ТАСС Леонова. — Хочется вернуть Лигу чемпионов в Казань, в Татарстан. Сегодня даже об этом можно немного поговорить. Для «Рубина» при тех тренере и игроках, которые есть, думаю, это по силам».

«Рубин» после 21 тура занимает восьмое место в турнирной таблице с 34 очками. Отставание от второй строчки, дающей право участия в Лиге чемпионов, составляет 6 очков.