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Министр спорта Татарстана считает, что «Рубин» может побороться за место в Лиге чемпионов

22:27
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Министр спорта Татарстана Владимир Леонов считает, что «Рубин» способен побороться за место в Лиге чемпионов в нынешнем сезоне. Казанцы в понедельник, 8 марта, обыграли действующего чемпиона России «Зенит» (2:1) в рамках 21-го тура Тинькофф-РПЛ.

«Хочется, чтобы мы играли в еврокубках! Это основная задача — постараться за вторую часть чемпионата наверстать упущенное и быть в лидерах, — цитирует ТАСС Леонова. — Хочется вернуть Лигу чемпионов в Казань, в Татарстан. Сегодня даже об этом можно немного поговорить. Для «Рубина» при тех тренере и игроках, которые есть, думаю, это по силам».

«Рубин» после 21 тура занимает восьмое место в турнирной таблице с 34 очками. Отставание от второй строчки, дающей право участия в Лиге чемпионов, составляет 6 очков.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10857055

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