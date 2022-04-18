Дасаев пожелал «Спартаку» стать чемпионом РПЛ в ближайшем будущем

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев в разговоре с «СЭ» поздравил московский клуб со столетним юбилеем.

«Мне бы хотелось пожелать «Спартаку», чтобы он стал чемпионом, если не в этом году, то в ближайшем будущем. Также хотелось, чтобы клуб продолжал развиваться. Всех болельщиков хочу поздравить с юбилеем. Для меня «Спартак» — это все. Я много лет играл за клуб, сейчас работаю здесь», — сказал Дасаев «СЭ».

18 апреля исполняется 100 лет со дня основания футбольного клуба «Спартак» (Москва).