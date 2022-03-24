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Матыцин: «Надеюсь, что ситуация с легионерами повысит конкуренцию в российском футболе»

Матыцин надеется, что отъезд иностранных игроков повысит конкуренцию в российском футболе
Карен Саркисян
Корреспондент
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Министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал решение исполкома РФС о смягчении лимита на легионеров. Со следующего сезона клубы могут в заявке до 13 иностранных футболистов. Ранее в заявке могло быть до восьми иностранцев.

«Это согласованное предложение, насколько оно актуальное —посмотрим, — приводит слова Матыцина ТАСС. — Понятно, что большинство иностранных игроков сейчас не сможет выступать, некоторые уже отказались. Мы не видим необходимости сейчас оперативно реагировать и вносить изменения уже в согласованный проект — не более 8 легионеров на поле и 13 в заявке. Это ведь не более, а все, что «не более» должно разумным образом регулироваться руководством РФС, РПЛ, клубами».

Министр выразил надежду, что отъезд иностранных игроков может повысить конкуренцию в российском футболе.

«Надеюсь, что ситуация с легионерами повысит конкуренцию в российском футболе, как для спортсменов, так и для тренеров», — сказал он.

Напомним, что 7 марта ФИФА разрешила иностранным игрокам и тренерам клубов Тинькофф РПЛ приостанавливать действие контрактов в одностороннем порядке.

Источник: https://tass.ru/sport/14172125
Футбол
РПЛ
РФС
Олег Матыцин
ФИФА
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2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
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Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
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Гамид Агаларов

Уфа

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
П
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Далер Кузяев

Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
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Краснодар

 6
И К Ж
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Краснодар

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