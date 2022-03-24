Матыцин: «Надеюсь, что ситуация с легионерами повысит конкуренцию в российском футболе»

Министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал решение исполкома РФС о смягчении лимита на легионеров. Со следующего сезона клубы могут в заявке до 13 иностранных футболистов. Ранее в заявке могло быть до восьми иностранцев.

«Это согласованное предложение, насколько оно актуальное —посмотрим, — приводит слова Матыцина ТАСС. — Понятно, что большинство иностранных игроков сейчас не сможет выступать, некоторые уже отказались. Мы не видим необходимости сейчас оперативно реагировать и вносить изменения уже в согласованный проект — не более 8 легионеров на поле и 13 в заявке. Это ведь не более, а все, что «не более» должно разумным образом регулироваться руководством РФС, РПЛ, клубами».

Министр выразил надежду, что отъезд иностранных игроков может повысить конкуренцию в российском футболе.

«Надеюсь, что ситуация с легионерами повысит конкуренцию в российском футболе, как для спортсменов, так и для тренеров», — сказал он.

Напомним, что 7 марта ФИФА разрешила иностранным игрокам и тренерам клубов Тинькофф РПЛ приостанавливать действие контрактов в одностороннем порядке.