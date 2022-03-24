Смородская поддержала Слуцкого: «Мешков и не до такого может довести!»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказалась по поводу решения комитета по этике РФС в отношении тренера «Рубина» Леонида Слуцкого.

«Не понимаю, почему штраф оказался таким огромным. На мой взгляд, сумма совсем неоправданная. Мешков мне знаком очень хорошо. У этого недосудьи уже много ужасных историй за плечами. Я полностью понимаю Леонида и его реакцию на судейство. Мешков и не до такого может довести! Эмоции, которые позволил себе Слуцкий допустимы, в этом нет ничего такого», — сказала Смородская «СЭ».

Тренер был оштрафован на 250 тысяч рублей и условно дисквалифицирован до конца сезона-2021/22.

Напомним, что после матча 21-го тура Тинькофф российской премьер-лиги (РПЛ) «Рубин» — «Ростов» (1:2) Слуцкий раскритиковал главного арбитра встречи Виталия Мешкова.