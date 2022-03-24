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Егор Титов прокомментировал возможное расширение РПЛ до 18 команд

Виктория Кравченко
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Легендарный игрок «Спартака» Егор Титов поделился мнением по поводу возможного расширения количества участников в РПЛ с 16 до 18 команд.

«Мы все отталкиваемся от сложившейся ситуации, нужно искать выходы из нехорошей ситуации, спорт вообще бросать мы не имеем права, футбол — игра номер один, поэтому нужно искать компромиссы и выходы. Берем ситуацию, что у нас еврокубков, скорее всего, не будет, значит нужно добавлять матчи, потому что у нас огромная страна, но всего 16 команд. Например, в той же Турции тоже было 16 команд, теперь 20, лидеры последних 50 лет — «Фенербахче», «Галатасарай» и «Бешикташ» — сейчас далеко не лидеры, поэтому нам тоже нужно идти по этому пути: еврокубков нет, поэтому чтобы добавить матчей, нужно прибавлять две команды как минимум. Вопрос в другом, насколько будет высока конкуренция, здесь сомнения у меня большие, все-таки уровень чемпионата и вообще нашего футбола упал очень сильно по сравнению даже с 2000-ми годами», — цитирует Титова ТАСС.

Во вторник, 22 марта, клубы РПЛ поддержали расширение количества участников до 18 команд с сезона-2022/23. Однако РФС отклонил эту идею.

Егор Титов
РПЛ
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И В Н П +/- О
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 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
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Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
П
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Далер Кузяев

Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

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Краснодар

 6
И К Ж
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Максимилиано Кофрие

Спартак

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Краснодар

 15 1 0
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