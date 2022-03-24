Егор Титов прокомментировал возможное расширение РПЛ до 18 команд

Легендарный игрок «Спартака» Егор Титов поделился мнением по поводу возможного расширения количества участников в РПЛ с 16 до 18 команд.

«Мы все отталкиваемся от сложившейся ситуации, нужно искать выходы из нехорошей ситуации, спорт вообще бросать мы не имеем права, футбол — игра номер один, поэтому нужно искать компромиссы и выходы. Берем ситуацию, что у нас еврокубков, скорее всего, не будет, значит нужно добавлять матчи, потому что у нас огромная страна, но всего 16 команд. Например, в той же Турции тоже было 16 команд, теперь 20, лидеры последних 50 лет — «Фенербахче», «Галатасарай» и «Бешикташ» — сейчас далеко не лидеры, поэтому нам тоже нужно идти по этому пути: еврокубков нет, поэтому чтобы добавить матчей, нужно прибавлять две команды как минимум. Вопрос в другом, насколько будет высока конкуренция, здесь сомнения у меня большие, все-таки уровень чемпионата и вообще нашего футбола упал очень сильно по сравнению даже с 2000-ми годами», — цитирует Титова ТАСС.

Во вторник, 22 марта, клубы РПЛ поддержали расширение количества участников до 18 команд с сезона-2022/23. Однако РФС отклонил эту идею.