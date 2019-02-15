Министр спорта РФ: "Кокорин и Мамаев не добились в спорте таких достижений, чтобы быть примером для детей"

Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков в интервью "Известиям" выразил свое отношение к делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева.

– В заключение хотели бы задать вам вопрос относительно дела Александра Кокорина и Павла Мамаева. Вы следите за его развитием?

– Если честно, я не очень понимаю, почему мы должны обсуждать эту тему. Речь идет не об олимпийских чемпионах или чемпионах мира… Это футболисты, играющие на уровне клубов РПЛ. Александр и Павел не добились в спорте таких достижений, чтобы быть примером для детей. Они стали известны всей стране из-за своих противоправных действий. Они нарушили закон, идет следствие. Уверен, что суд вынесет справедливое решение.

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