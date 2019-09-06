Министр спорта надеется, что Мамаев и Кокорин вернутся в сборную

Министр спорта РФ Павел Колобков считает, что для футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в случае их условно-досрочного освобождения пока рано говорить про футбольную сборную РФ, но надеется, что они смогут вернуться.

Алексеевский суд Белгородской области сегоднярассмотрит ходатайство об условно-досрочном освобождении футболистов, ранее приговоренных к реальным срокам за участие в серии драк в Москве.

— Я сейчас об этом (об УДО Мамаева и Кокорина) не думаю, — цитирует «РИА Новости» Колобкова. — Главное для ребят после того, как они выйдут из тюрьмы, опять завоевать право выступать в своих командах, готовиться. А про сборную — у нас сейчас хорошая сборная, много молодых спортсменов, поэтому для Кокорина и Мамаева про сборную говорить еще рано.

С точки зрения сборной команды я надеюсь, что они смогут вернуться, действительно осознают все те поступки, которые были совершены, и сделают определенные выводы.