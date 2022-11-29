Милошевич: «Рубин» при Бердыеве стал одной из лучших команд в Европе. Уверен, то же самое он повторит и в «Сочи»

Бывший нападающий «Рубина» Саво Милошевич поделился мнением о назначение Курбана Бердыева на пост главного тренера «Сочи».

«Рад, что Курбан Бердыев вернулся в Россию. Еще много лет назад в «Рубине» он запомнился мне как один из лучших тренеров в мире. То, что этот человек сделал с казанским клубом, дорогого стоит. «Рубин» при нем стал одной из лучших команд в Европе. Уверен, то же самое он повторит и в «Сочи».

Футболисты при Бекиевиче играют в фантастический футбол европейского уровня. Я многому научился у этого выдающегося тренера. Каждый специалист, если хочет иметь результат, должен иметь такой профессионализм, который есть у Бердыева", — приводит Sport24 слова Милошевича.

В субботу, 26 ноября, стало известно, что 70-летний тренер возглавил «Сочи».

Бердыев работал в таких клубах РПЛ, как «Ростов» и «Рубин». Под его руководством казанский клуб дважды становился чемпионом России, а «Ростов» — серебряным призером.