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Красич: «Свои лучшие годы я провел в России. Когда возвращаюсь в Москву, становлюсь счастливым»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший полузащитник ЦСКА Милош Красич признался, что, приезжая в столицу России, становится счастливее.

«Москва и Белград — одинаковые города. Они красивые. В них можно увидеть много хорошего. В Москве и Белграде есть такая положительная вибрация — люди.
Свои лучшие годы я провел в России, так что Москва — очень хороший город. Конечно, дорогой город для жизни, но это нормально. Москва — большой город, в котором живут много людей. Но в любом случае это прекрасный город, где можно все увидеть. Лично я, когда возвращаюсь в Москву, сразу становлюсь счастливым», — приводит слова Красича Sport24.

Красич играл в ЦСКА с 2004 по 2010 год. В четверг, 4 июля, 39-летний серб принял участие в матче Братского кубка против ОФК, отметившись результативной передачей. Игра прошла на «ВЭБ Арене» и завершилась в пользу армейцев со счетом 4:0.

Источник: Sport24
Милош Красич
ФК ЦСКА (Москва)
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