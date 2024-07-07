Красич: «Свои лучшие годы я провел в России. Когда возвращаюсь в Москву, становлюсь счастливым»
Бывший полузащитник ЦСКА Милош Красич признался, что, приезжая в столицу России, становится счастливее.
«Москва и Белград — одинаковые города. Они красивые. В них можно увидеть много хорошего. В Москве и Белграде есть такая положительная вибрация — люди.
Свои лучшие годы я провел в России, так что Москва — очень хороший город. Конечно, дорогой город для жизни, но это нормально. Москва — большой город, в котором живут много людей. Но в любом случае это прекрасный город, где можно все увидеть. Лично я, когда возвращаюсь в Москву, сразу становлюсь счастливым», — приводит слова Красича Sport24.
Красич играл в ЦСКА с 2004 по 2010 год. В четверг, 4 июля, 39-летний серб принял участие в матче Братского кубка против ОФК, отметившись результативной передачей. Игра прошла на «ВЭБ Арене» и завершилась в пользу армейцев со счетом 4:0.
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1
|Зенит
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2
|Краснодар
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3
|Динамо
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4
|Локомотив
|0
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|0
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|0-0
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5
|Спартак
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|0-0
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6
|ЦСКА
|0
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|0-0
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7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Рубин
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|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
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|0-0
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10
|Ахмат
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|0
|0
|0-0
|0
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11
|Факел
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Оренбург
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|0
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|0-0
|0
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13
|Пари НН
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|0
|0
|0-0
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14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
|0
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|0
|0-0
|0
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16
|Акрон
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|0
|0
|0-0
|0
|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
|- : -