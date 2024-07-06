Черышев: «Шунин — легенда «Динамо», но пришло время смены поколений»

Главный тренер «Шинника» Дмитрий Черышев прокомментировал уход вратаря Антона Шунина из «Динамо».

«Тот факт, что Шунин столько лет провел в «Динамо», говорит о многом. Все эти годы ему доверяли, он был игроком основного состава. Тут уже больше речь идет про историю, а не про самого футболиста и его качества. Думаю, можно сказать, что Антон — легенда «Динамо».

Шунин — хороший вратарь, но пришло время смены поколений, новых игроков. Однако для меня не будет никакого удивления, если мы еще увидим Антона в воротах другой команды премьер-лиги», — приводит слова Черышева Legalbet.

1 июля «Динамо» объявило об уходе 37-летнего Шунина в связи с окончанием срока действия контракта, вратарь является воспитанником клуба и провел в нем всю карьеру.