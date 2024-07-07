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Прудников: «Джикия точно не останется без предложения»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Экс-игрок «Спартака» Александр Прудников порассуждал о карьерных перспективах 30-летнего защитника Георгия Джикии.

«Тридцать лет — это небольшой возраст, учитывая, какие игроки выступают на чемпионате Европы. В этом возрасте, наверно, только-только наступает пик футболиста. Пойдет ли Джикия в команду из второй восьмерки? Джикия играл в «Спартаке», был капитаном. Как вы думаете, у него должна быть вторая восьмерка или первая? Он точно не останется без предложения», — приводит слова Прудникова Metaratings.ru.

Защитник выступал за «Спартак» с 2017 года. На счету Джикии 5 голов и 11 результативных передач в 215 матчах за московскую команду. Летом 2024 года футболист стал свободным агентом.

Источник: Metaratings.ru
Александр Прудников
Георгий Джикия
ФК Спартак (Москва)
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