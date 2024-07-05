«Динамо» поддерживает изменение механизма отмены и переноса матчей РПЛ
Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что клуб поддерживает изменение механизма отмены и переноса матчей РПЛ.
«На последнем общем собрании клубов РПЛ в основном рассматривались технические вопросы, вопросы регламентов, компенсации расходов за систему видеоассистента рефери (ВАР) и так далее. Обычное рутинное заседание, необходимое перед сезоном. Мы поддерживаем решение с изменением формата отмены и переноса матчей. Не должно быть такой ситуации, когда никто не может принять решение о переносе в форс-мажорных обстоятельствах. Мы делегировали это президенту», — приводит слова Пивоварова ТАСС.
2 июля клубы РПЛ проголосовали за изменение механизма отмены и переноса матчей чемпионата. В следующем сезоне при наличии особых обстоятельств, включая форс-мажор и погодные условия, президент РПЛ будет иметь возможность не позднее чем за час до начала матча отменить игру и установить новые дату и время проведения встречи.
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|И
|В
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|+/-
|О
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1
|Зенит
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2
|Краснодар
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|ЦСКА
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Рубин
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
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|0
|0
|0-0
|0
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10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Оренбург
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
|- : -