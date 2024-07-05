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«Динамо» поддерживает изменение механизма отмены и переноса матчей РПЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что клуб поддерживает изменение механизма отмены и переноса матчей РПЛ.

«На последнем общем собрании клубов РПЛ в основном рассматривались технические вопросы, вопросы регламентов, компенсации расходов за систему видеоассистента рефери (ВАР) и так далее. Обычное рутинное заседание, необходимое перед сезоном. Мы поддерживаем решение с изменением формата отмены и переноса матчей. Не должно быть такой ситуации, когда никто не может принять решение о переносе в форс-мажорных обстоятельствах. Мы делегировали это президенту», — приводит слова Пивоварова ТАСС.

2 июля клубы РПЛ проголосовали за изменение механизма отмены и переноса матчей чемпионата. В следующем сезоне при наличии особых обстоятельств, включая форс-мажор и погодные условия, президент РПЛ будет иметь возможность не позднее чем за час до начала матча отменить игру и установить новые дату и время проведения встречи.

Источник: ТАСС
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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