Миладиновичу зашили рану в районе височной области. Футболист в сознании
Антон Синьков, агент защитника «Нижнего Новгорода» Ивана Миладиновича, прокомментировал «СЭ» состояние игрока после получения закрытой черепно-мозговой травмы во время матча 3-го тура Тинькофф РПЛ с московским «Спартаком» (2:0).
«Ваню увезли в больницу. Зашили рану в районе височной области. Он в сознании. В данный момент находится под наблюдением врачей. Клубный врач также с ним. Верю, что все будет хорошо. Парень боец, что не раз доказывал. Генеральный директор клуба и некоторые ребята поехали сразу после игры в больницу», — сказал Синьков «СЭ».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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