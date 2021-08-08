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Валерия Карпина насторожила игра «Спартака»

00:08
Валерий Карпин. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Валерий Карпин. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин сказал, что его насторожила игра «Спартака». Красно-белые уступили «Нижнему Новгороду» (1:2) в третьем туре Тинькофф РПЛ.

— Как прошла встреча с игроками на стадионе?

— Нормально.

— Почему так долго?

— Недолго, нормально.

— Что обсуждали? Зачем это было нужно?

— Это было нужно мне.

— Со всеми из обоймы будете встречаться?

— Со всеми, ну почти со всеми, кто играл на Евро

— Что вы им говорили?

— Ребят, ну я не буду рассказывать вам, что я им говорил. Если бы мне надо было встретиться при вас, то я бы вас позвал, и вы бы все узнали. Это наши внутренние разговоры.

— Игра «Спартака» вас расстраивает?

— Скажем так, настораживает в контексте сборной. Меня волнуют только кандидаты в сборную.

— Вы в шоке с того, что происходит вокруг «Спартака»?

— Не ко мне вопрос.

— Не беспокоит, что это будет влиять на тех игроков, кого вы будете вызывать?

— Еще раз: не ко мне вопрос, вопрос к руководству «Спартака».

— Сейчас, поговорив с ребятами, что можете сказать: в каком они моральном состоянии?

— Расстроенные после поражения. Естественно. Мы не говорили про сегодняшнюю игру.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. Тинькофф Премьер-лига
Динамо
ЦСКА

П1

26%

2.60

Обе забьют - да

23%

1.82

X2

17%

1.53
⚽ Футбол. Россия. Тинькофф Премьер-лига
Зенит 3
Краснодар 2
Матч завершен

Обе забьют - да

33%

1.68

П1

29%

1.49

Ф1 (-1)

18%

1.75
⚽ Футбол. Россия. Тинькофф Премьер-лига
Спартак 1
Нижний Новгород 2
Матч завершен

П1

38%

1.41

ТМ 3.0

24%

1.65

Ф1 (-1.5)

15%

2.23

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Севастиан Терлецкий все материалы автора

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