Валерия Карпина насторожила игра «Спартака»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин сказал, что его насторожила игра «Спартака». Красно-белые уступили «Нижнему Новгороду» (1:2) в третьем туре Тинькофф РПЛ.

— Как прошла встреча с игроками на стадионе?

— Нормально.

— Почему так долго?

— Недолго, нормально.

— Что обсуждали? Зачем это было нужно?

— Это было нужно мне.

— Со всеми из обоймы будете встречаться?

— Со всеми, ну почти со всеми, кто играл на Евро

— Что вы им говорили?

— Ребят, ну я не буду рассказывать вам, что я им говорил. Если бы мне надо было встретиться при вас, то я бы вас позвал, и вы бы все узнали. Это наши внутренние разговоры.

— Игра «Спартака» вас расстраивает?

— Скажем так, настораживает в контексте сборной. Меня волнуют только кандидаты в сборную.

— Вы в шоке с того, что происходит вокруг «Спартака»?

— Не ко мне вопрос.

— Не беспокоит, что это будет влиять на тех игроков, кого вы будете вызывать?

— Еще раз: не ко мне вопрос, вопрос к руководству «Спартака».

— Сейчас, поговорив с ребятами, что можете сказать: в каком они моральном состоянии?

— Расстроенные после поражения. Естественно. Мы не говорили про сегодняшнюю игру.