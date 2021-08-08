Валерия Карпина насторожила игра «Спартака»
Главный тренер сборной России Валерий Карпин сказал, что его насторожила игра «Спартака». Красно-белые уступили «Нижнему Новгороду» (1:2) в третьем туре Тинькофф РПЛ.
— Как прошла встреча с игроками на стадионе?
— Нормально.
— Почему так долго?
— Недолго, нормально.
— Что обсуждали? Зачем это было нужно?
— Это было нужно мне.
— Со всеми из обоймы будете встречаться?
— Со всеми, ну почти со всеми, кто играл на Евро
— Что вы им говорили?
— Ребят, ну я не буду рассказывать вам, что я им говорил. Если бы мне надо было встретиться при вас, то я бы вас позвал, и вы бы все узнали. Это наши внутренние разговоры.
— Игра «Спартака» вас расстраивает?
— Скажем так, настораживает в контексте сборной. Меня волнуют только кандидаты в сборную.
— Вы в шоке с того, что происходит вокруг «Спартака»?
— Не ко мне вопрос.
— Не беспокоит, что это будет влиять на тех игроков, кого вы будете вызывать?
— Еще раз: не ко мне вопрос, вопрос к руководству «Спартака».
— Сейчас, поговорив с ребятами, что можете сказать: в каком они моральном состоянии?
— Расстроенные после поражения. Естественно. Мы не говорили про сегодняшнюю игру.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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