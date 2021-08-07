Мележиков: «Нужно поддерживать футболистов «Спартака», а в команде они сами разберутся»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков высказался после поражения команды в 3-м туре Тинькофф РПЛ. Красно-белые проиграли «Нижнему Новгороду» со счетом 1:2.

«Нужно поддерживать футболистов и дальше, а в команде они разберутся. Я всегда за игроков. Надеюсь, что скоро у нас появится новый спортивный директор. Не могу сказать, когда именно, но думаю, что не на следующей неделе. Конечно, я постоянно на связи с владельцем клуба. Его настроение? А какое у него сейчас может быть настроение?» — сказал Мележиков «РБ Спорт».

«Спартак» потерпел третье поражение в первых четырех матчах сезона с учетом встречи в квалификационном раунде Лиги чемпионов. В следующем туре РПЛ «Спартак» встретится с «Уралом» (14 августа).