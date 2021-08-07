Мележиков: «Нужно поддерживать футболистов «Спартака», а в команде они сами разберутся»
Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков высказался после поражения команды в 3-м туре Тинькофф РПЛ. Красно-белые проиграли «Нижнему Новгороду» со счетом 1:2.
«Нужно поддерживать футболистов и дальше, а в команде они разберутся. Я всегда за игроков. Надеюсь, что скоро у нас появится новый спортивный директор. Не могу сказать, когда именно, но думаю, что не на следующей неделе. Конечно, я постоянно на связи с владельцем клуба. Его настроение? А какое у него сейчас может быть настроение?» — сказал Мележиков «РБ Спорт».
«Спартак» потерпел третье поражение в первых четырех матчах сезона с учетом встречи в квалификационном раунде Лиги чемпионов. В следующем туре РПЛ «Спартак» встретится с «Уралом» (14 августа).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://bookmaker-ratings.ru/news/evgenij-melezhikov-nuzhno-podderzhivat-futbolistov-spartaka-a-v-komande-oni-sami-razberutsya/
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю