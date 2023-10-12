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Сегодня, 14:40

Пьянович: «В Тарасовку заезжали за пару дней до игры, и каждый 2-3 лишних килограмма имел»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Михайло Пьянович.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Экс-форвард «Спартака» Михайло Пьянович сравнил времена своей игры за «Спартак» и впечатления от поездки в Манчестер к своему другу бывшему капитану «МЮ» Неманье Видичу.

— О чем-то жалеете в своей карьере?

— Жалею, что не тренировался как надо. Такое время было. Но что случилось, то случилось, этого уже не изменишь. А по тому «Спартаку» и Москве скучаю! Та Москва — как Лас-Вегас. Жизнь кипела 24 часа.

— Видич другой был, не такой, как вы? Тренировался много?

— Он изменился в Манчестере, там начал много работать. В Москве тоже тренировался хорошо, но не так, как в Англии.

— Могли себе представить, когда он пришел в «Спартак», что он станет капитаном «Манчестер Юнайтед»?

— Я был уверен, что он заиграет на серьезном уровне. Он заслужил это своим трудом! Ездил к нему в гости в Манчестер. Больше всего впечатлил профессионализм игроков. В «Спартаке» мы заезжали на базу в четверг, за пару дней до игры, и каждый игрок 2-3 лишних килограмма имел. А они приезжали утром в день игры, и тренеры знали, что в предыдущие дни все будет в порядке, никто ничего не нарушит.

— Что с этим в России можно сделать?

— Менталитет другой.

Дмитрий Аленичев и&nbsp;Михайло Пьянович. «Аленичев был прав в истории со Старковым. Надо было убирать тренера». Интервью экс-форварда «Спартака» Пьяновича

ФК Спартак (Москва)
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Бывший форвард «Спартака» Пьянович вспомнил конфликт Аленичева с главным тренером Старковым

«Зенит»: расписание матчей команды в октябре
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
6
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
7
 ЦСКА 11 4 5 2 22-17 17
8
 Динамо 11 4 5 2 17-15 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
10
 Рубин 11 3 3 5 11-20 12
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
13
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
14
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
15
 Факел 11 2 3 6 7-14 9
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
Результаты / календарь
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30 тур
21.10 12:00
Оренбург – Факел
 - : -
21.10 14:00
Рубин – ЦСКА
 - : -
21.10 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
21.10 19:00
Балтика – Краснодар
 - : -
22.10 12:00
Урал – Сочи
 - : -
22.10 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
22.10 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
22.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 5
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 8 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 9 1 2
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 9 1 1
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