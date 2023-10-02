Тренер «Ростова» Михаил Осинов рассказал, что донской клуб с защитником Максимом Осипенко и без него — разные команды.

«Давайте скажем честно: с Максимом и без — две разные команды, особенно оборона. Осипенко для нас ключевой игрок. Дай бог, чтобы он полностью восстановился и мог играть все 90 минут», — приводит слова Осинова «РБ Спорт».

В матче 10-го тура РПЛ сезона-2023/24 с «Уралом» (2:2) Осипенко вышел в стартовом составе и был заменен на 63-й минуте матча.