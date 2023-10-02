Осинов: «Ростов» с Осипенко и без него — две разные команды"
Осинов высказался о возвращении Осипенко в стартовый состав «Ростова»
Тренер «Ростова» Михаил Осинов рассказал, что донской клуб с защитником Максимом Осипенко и без него — разные команды.
«Давайте скажем честно: с Максимом и без — две разные команды, особенно оборона. Осипенко для нас ключевой игрок. Дай бог, чтобы он полностью восстановился и мог играть все 90 минут», — приводит слова Осинова «РБ Спорт».
В матче 10-го тура РПЛ сезона-2023/24 с «Уралом» (2:2) Осипенко вышел в стартовом составе и был заменен на 63-й минуте матча.
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|
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|3
|5
|10-20
|9
|
14
|Факел
|10
|2
|2
|6
|7-14
|8
|
15
|Балтика
|10
|2
|1
|7
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|
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|2
|0
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|7.10
|12:00
|
Урал – Локомотив
|- : -
|7.10
|14:00
|
Сочи – Зенит
|- : -
|7.10
|16:30
|
Балтика – Оренбург
|- : -
|7.10
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|8.10
|14:00
|
Пари НН – Кр. Советов
|- : -
|8.10
|16:30
|
Динамо – Факел
|- : -
|8.10
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|8.10
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
Лидеры
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|8
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|6
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|5
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
|К
|Ж
|
|
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Пари Нижний Новгород
|7
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|8
|1
|2
|
|
Александр Солдатенков
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|9
|1
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