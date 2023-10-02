Агент Глебова: «От «Спартака» к Данилу интерес есть последние три года»

Агент Павел Банатин, представляющий интересы капитана «Ростова» Данила Глебова, рассказал «СЭ» об интересе «Спартака» к игроку.

— Было много разговоров, что Данил Глебов мог бы присоединиться к «Спартаку» этим летом. Было ли предложение?

— Предложения не было, хотя разговоров в прессе было много. Добавить нечего. Глебов остался игроком «Ростова».

— Был ли интерес от «Спартака»?

— От «Спартака» нему интерес есть последние три года. Но если они его не взяли, значит, считают, что у них все в порядке. Насколько я знаю, «Спартак» на «Ростов» не выходил.

В текущем сезоне Глебов провел 14 матчей во всех турнирах, в которых сумел отличиться 1 результативной передачей.