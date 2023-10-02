Агент Баринова считает, что игрок может последовать примеру Кузяева

Агент Павел Банатин, представляющий интересы капитана «Локомотива» Дмитрия Баринова, в комментарии для «СЭ» назвал переход полузащитника Далера Кузяева во французский «Гавр» показательным примером.

— Есть пример Далера Кузяева. Это дает надежду для Баринова?

— Это показательный пример. 30 лет, уехал, почему нет? Все выиграл в России, заработал денег, решил попробовать себя на другом уровне. Допускаю, что Баринов может последовать примеру Кузяева. Почему нет?

Кузяев подписал двухлетний контракт с «Гавром» в июле этого года.

Баринов — воспитанник академии «Локомотива». 24 мая 27-летний россиянин подписал новый контракт с клубом до конца июня 2026 года. В текущем сезоне Баринов провел 12 матчей во всех турнирах, в которых сумел отличиться 1 голом.