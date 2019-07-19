Михаил Меркулов: "Не рискнул бы пожать руку Черчесову"

Защитник "Урала" Михаил Меркулов рассказал о том, как будет вести себя при личной встрече с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

– Посмеялся с фразы Черчесова "Если Меркулов пройдет мимо меня, я его не узнаю", а потом пацаны в общий чат скинули, – рассказал в интервью "РИА "Новости" Меркулов. – Фраза смешная, правда, получилась. Это было наше с ним первое знакомство. Может быть, он потом зашел в интернет и "загуглил" мою фотографию.

Я бы его, конечно, узнал. Поздоровался, но не рискнул бы ему руку пожать. Не зная человека, подбегать к нему и кричать "здравствуйте, здравствуйте" не очень красиво.

В прошлом сезоне 25-летний Меркулов провел в составе "Урала" 34 матча, в которых отдал две голевых передачи, получил по одной желтой и красной карточке. Перед матчами отборочного турнира к Евро-2020 с Сан-Марино и Кипром Черчесов включил футболиста в расширенный состав сборной России.