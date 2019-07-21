Михаил Костюков: "Тамбов" хочет обыгрывать всех, неважно, "Зенит", "Спартак" или "Оренбург"

Полузащитник "Тамбова" Михаил Костюков после поражения от "Локомотива" (1:2) в матче второго тура чемпионата России выразил мнение, что его команде не хватило концентрации в первом тайме.

– С первым голом в новой команде. Как это вышло?

– Все сделал Хызыр Аппаев – поборолся за мяч, отдал передачу, а я только замкнул. Мне оставалось забить.

– В прошлом матче вы вышли на замену, сегодня – в старте. Был какой-то диалог с главным тренером перед матчем?

– Это тренер, ему виднее, кого выпускать в стартовом составе.

– После матча был момент, когда вся команда собралась в центре поля, и Григорян вам что-то объяснял. Можете рассказать?

– Давайте это останется внутри команды. Скажу только, что это традиция – после каждой игры собираться. То, что говорилось, пусть останется внутри.

– Александр Григорян сказал, что план сработал – "Тамбов" забил быстрый гол. Что случилось потом, когда команда пропустила два гола?

– Где-то нехватка концентрации. Будем забирать на теории, чтобы не допускать таких ошибок.

– Еще Григорян сказал, что встречи с "Зенитом", "Локо" и "Спартаком" в первых турах скорее пойдут на пользу команде.

– А я тоже так считаю. Нам вообще без разницы, с кем играть. На эти команды дополнительно настраиваться не надо. Все понимают, какая ответственность. Мы хотим обыгрывать всех – каждый соперник одинаков, не важно, "Зенит", "Спартак" или "Оренбург".

– Перед матчем встретил двух болельщиков, которые едут на домашний матч 400 километров – из Тамбова в Саранск. Для вас какого это, играть домашние игры на другом стадионе?

– У меня уже была подобная практика в прошлом сезоне, когда я играл в "Енисее". Прежде всего, это печально для наших болельщиков, потому что не все могут добраться до Саранска. Для футболистов клуб делает все возможное для удобства, единственный минус – для болельщиков. Возможно, клуб организует что-то для тамбовских болельщиков. (Константин Колмаков, Ярослав Сусов)

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