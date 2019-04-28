Полузащитник "Енисея" Михаил Костюков после поражения от "Локомотива" (1:2) в матче 26-го тура чемпионата России отметил, что его команда приезжала в Москву с мыслью отобрать очки у железнодорожников.

- Вы сегодня забили. Какие впечатления от матча?

- Всегда приятно забивать. Тем более, для меня это первый гол после долгой паузы, я восстанавливался от травмы, поэтому для меня это были особые эмоции. Я восстановился довольно давно, но получилось забить в официальном матче только сейчас. Плюс счет был ничейный, но, к сожалению, нам не удалось удержать желаемый результат.

- Что помешало в конце?

- Индивидуальные ошибки. Где-то не совсем были слаженные действия в обороне, плюс в "Локомотиве" играют хорошие футболисты, которые могут доставить много неприятностей, что они и доказали.

- Как мотивируете себя выходить на поле в такой сложной ситуации?

- Пока есть теоретические шансы – надо выходить играть на победу, добывать очки, что мы и стараемся делать, но не всегда получается. В прошлом туре обыграли "Оренбург" и на матч с "Локомотивом" выходили с мыслью отобрать очки, как минимум.

- Игра все-таки была ничейная?

- У "Локомотива" было больше моментов, он владел преимуществом, но где-то везение было на нашей стороне, где-то хорошо сыграл вратарь. Могло сложиться так, что был шанс, сыграть вничью, если мы более удачно провели концовку встречи. (Елена Григорьевская)

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