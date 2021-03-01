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Михаил Кержаков выбыл на четыре недели

18:07
Михаил Кержаков. Фото ФК «Зенит»
Михаил Кержаков. Фото ФК «Зенит»
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Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков получил травму в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» (2:2).

По результатам медицинского обследования у игрока диагностировано повреждение медиальной коллатеральной связки колена. Ориентировочный срок восстановления — 4 недели, сообщает сайт «Зенита».

Кержаков травмировался на ровном месте, неудачно выбив мяч. Сразу после этого действия ему потребовалась помощь врачей.

В нынешнем розыгрыше РПЛ Кержаков стал основным вратарем «Зенита». В трех играх уроженец Кингисеппа выводил команду на поле с капитанской повязкой. При этом декабрьские матчи чемпионата Михаил пропустил из-за мышечных проблем.

Дополнительная информация:

https://fc-zenit.ru/news/2021-03-01-opredeleny-sroki-vosstanovleniya-mikhaila-kerzhakova.htm

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