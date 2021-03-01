Михаил Кержаков выбыл на четыре недели
Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков получил травму в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» (2:2).
По результатам медицинского обследования у игрока диагностировано повреждение медиальной коллатеральной связки колена. Ориентировочный срок восстановления — 4 недели, сообщает сайт «Зенита».
Кержаков травмировался на ровном месте, неудачно выбив мяч. Сразу после этого действия ему потребовалась помощь врачей.
В нынешнем розыгрыше РПЛ Кержаков стал основным вратарем «Зенита». В трех играх уроженец Кингисеппа выводил команду на поле с капитанской повязкой. При этом декабрьские матчи чемпионата Михаил пропустил из-за мышечных проблем.
Дополнительная информация:
https://fc-zenit.ru/news/2021-03-01-opredeleny-sroki-vosstanovleniya-mikhaila-kerzhakova.htm
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