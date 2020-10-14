Михаил Кержаков: «Давление на судей сыграло на руку «Спартаку», Федун все грамотно сделал»

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков поделился мнением о судейских скандалах в текущем сезоне чемпионата России.

— С одной стороны, я понимаю Федуна: он очень грамотно давление на судейский корпус создал, — приводит слова Кержакова «Фонтанка». — Я могу только этим объяснить. Конечно, есть ошибки. Я думаю, они не предвзятые, так получается. Давление, я думаю, сыграло на руку «Спартаку», и в этом плане Федун все грамотно сделал.

— На полиграфе нужно судей проверять?

— Нет.

— Это показатель недоверия?

— Конечно. Я считаю, их вообще дергать не стоит. У меня свои вопросы к судьям есть, но в этой ситуации я на их стороне. Хотелось бы им поддержку выказать.

— Следующий, в принципе, логичный шаг — сыворотка правды. Нужно вкалывать на Лубянке.

— А вдруг, как это сейчас модно говорить про вакцину, это будет микрочип, чтобы рептилоиды нами кукловодили? Я шучу, конечно. Если серьезно, лично мое мнение: не стоит так давить на судей, дайте им спокойно поработать. У них есть ошибки, ну так все совершают ошибки.