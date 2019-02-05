Михаил Грушевский – о Кокорине и Мамаеве: "Наверное, уже пора выпускать из СИЗО этих молодых недальновидных людей"

Известный артист и футбольный болельщик Михаил Грушевский в беседе с корреспондентом "СЭ" выразил мнение, что нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодар" Павла Мамаева нужно выпустить из под стражи.

В среду в Мосгорсуде состоится заседание, на котором рассмотрят ходатайство следствия о продлении сроков ареста футболистов до 8 апреля.

Мамаев, Кокорин и его младший брат Кирилл, а также детский футбольный тренер Александр Протасовицкий с начала октября 2018 года находятся под стражей в московском СИЗО "Бутырка" как обвиняемые в участии в двух драках в центре Москвы, которые случились 8 октября прошлого года.

- Если с точки зрения здравого смысла, мне кажется, только ленивый не высказался, что какое-нибудь финансовое наказание было бы более чем адекватным для данного инцидента. В общем, наверное, уже пора выпускать из СИЗО этих молодых недальновидных людей и дать им шанс вернуться в обычную жизнь. Кстати, такого испытания, которое они прошли, врагу не пожелаешь. Если Павел и Александр смогут преодолеть весь негатив, в том числе и общественный, то получится настоящий пример для многих других. Да и для них самих тоже, а то что-то зачастили Кокорин и Мамаев попадать в неприятные истории. Хотя мне сложно представить, чтобы эти ребята вновь сотворили что-то подобное, это надо быть совсем далеким от адекватности. То, что наделали Кокорин и Мамаев – чудовищно, но от их возвращения на свободу выиграет все наше общество. Их пример – другим наука. Зла им, конечно, не желаю, желаю ребятам возвращения к нормальной жизни и, прежде всего, возвращения в большой футбол – это станет их главным достижением.

- Может ли открытое письмо Александра Кокорина, в котором форвард раскаивается за все содеянное, оказать влияние на суд?

- Наверное, да. Думаю, в истории с этим письмом не обошлось без помощи адвокатов, но надеюсь, Александр искренне написал все искренне. Вообще, если помните все эти вбросы про, если я правильно цитирую, "стадо баранов", то это, конечно, влияет и на настроение судей, они – тоже люди и подвержены таким резонансным новостям. Не знаю, было ли что-то похожее со стороны Павла Мамаева, если нет – то это очень хорошая подсказка для него. Пример раскаяния Кокорина может помочь и Мамаеву сделать такой шаг, есть ведь за что извиниться перед обществом. Даже если оба считают, что меры, примененные к ним – крайне избыточны и не соответствуют тяжести содеянного, покаяние – не худшее качество человека. Оно не говорит о слабости человека, скорее, даже наоборот. (Иван Торопцев)

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