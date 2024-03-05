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5 марта, 12:14

Галактионов: «Локомотив» был инертен в первом тайме матча с «Динамо», так нельзя начинать игру»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал поражение железнодорожников от «Динамо» (1:2) в матче 19-го тура РПЛ.

«Мы были инертны в первом тайме, так нельзя начинать игру. Возможно, есть самоуспокоенность после матчей на сборах, когда мы достаточно хорошо и по игре, и по результату проявили себя в матчах с серьезными соперниками. Поговорили с ребятами после матча, надо сделать поправку на официальные матчи. Мы теряли очень часто мячи в простых ситуациях, проигрывали микроединоборства. Показатель — первый пропущенный мяч, когда соперник заходит безболезненно в штрафную и там обыгрывает шестерых. Такого быть не должно», — приводит слова Галактионова «РБ Спорт».

«Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко.

Источник: РБ Спорт
ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
Михаил Галактионов
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2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
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10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
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 Факел 19 5 7 7 16-20 22
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13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
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 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
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