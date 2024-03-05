Галактионов: «Локомотив» был инертен в первом тайме матча с «Динамо», так нельзя начинать игру»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал поражение железнодорожников от «Динамо» (1:2) в матче 19-го тура РПЛ.

«Мы были инертны в первом тайме, так нельзя начинать игру. Возможно, есть самоуспокоенность после матчей на сборах, когда мы достаточно хорошо и по игре, и по результату проявили себя в матчах с серьезными соперниками. Поговорили с ребятами после матча, надо сделать поправку на официальные матчи. Мы теряли очень часто мячи в простых ситуациях, проигрывали микроединоборства. Показатель — первый пропущенный мяч, когда соперник заходит безболезненно в штрафную и там обыгрывает шестерых. Такого быть не должно», — приводит слова Галактионова «РБ Спорт».

«Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко.