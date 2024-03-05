Роман Орещук: «Наверное, в этом «Динамо» есть все, что пожелал бы болельщик»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук рассказал, какая команда ему понравилась в 19-м туре РПЛ.

«Мне понравилась игра «Динамо». Очень интересная команда, живая, быстрая, атакующая. Наверное, в этом «Динамо» есть все, что пожелал бы болельщик. Помню, ходил на игры, когда был у руля Шварц, мне было интересно посещать. И сейчас такая же веселая команда. Тюкавин очень мне понравился. На удивление, Карраскаль хорошо сыграл», — приводит слова Орещука «РБ Спорт».

«Динамо» в 19-м туре РПЛ обыграло «Локомотив» со счетом 2:1. Команда занимает третье место в турнирной таблице чемпионата, набрав 35 очков.