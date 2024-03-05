Игнатьев: «По игре заметно, как Сулейманову хочется отвоевать место в составе у Дзюбы»

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев высказался об атакующей игре «Локомотива».

«Не вижу системной проблемы с атакующими действиями «Локомотива», что в нападении они играют только через столба. Но вариативности в этой фазе железнодорожникам явно не хватает. Команда не может зацикливаться на одном конкретном приеме, который и так всем известен. Но прошла всего одна игра, выводы по тому же Дзюбе делать еще рано. То же самое касается и Сулейманова. Тимур однозначно усилил игру, было заметно, как он старался. Видно, что ему хочется отвоевать место в основном составе у Дзюбы», — приводит слова Игнатьева Legalbet.

В 19-м туре РПЛ «Локомотив» уступил «Динамо» со счетом 1:2. Железнодорожники с 31 очком занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ.