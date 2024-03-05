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5 марта, 12:18

Игнатьев: «По игре заметно, как Сулейманову хочется отвоевать место в составе у Дзюбы»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев высказался об атакующей игре «Локомотива».

«Не вижу системной проблемы с атакующими действиями «Локомотива», что в нападении они играют только через столба. Но вариативности в этой фазе железнодорожникам явно не хватает. Команда не может зацикливаться на одном конкретном приеме, который и так всем известен. Но прошла всего одна игра, выводы по тому же Дзюбе делать еще рано. То же самое касается и Сулейманова. Тимур однозначно усилил игру, было заметно, как он старался. Видно, что ему хочется отвоевать место в основном составе у Дзюбы», — приводит слова Игнатьева Legalbet.

В 19-м туре РПЛ «Локомотив» уступил «Динамо» со счетом 1:2. Железнодорожники с 31 очком занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: Legalbet
ФК Локомотив (Москва)
Борис Игнатьев
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 2
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
 2 : 1
9.03 14:00
Урал – Зенит
 - : -
9.03 16:30
Рубин – Пари НН
 - : -
9.03 19:00
Динамо – Ахмат
 - : -
10.03 14:00
Оренбург – Балтика
 - : -
10.03 16:30
Локомотив – Сочи
 - : -
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