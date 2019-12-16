Михаил Дегтярев: «В законе о возвращении пива на стадионы не предусмотрены отчисления профессиональным клубам»

Председатель комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев заявил, что в законопроекте, разрешающем розничную продажу пива на стадионах во время проведения матчей по футболу (за исключением проведения детско-юношеских соревнований) не предусмотрены отчисления субъектам профессионального спорта. Напомним, в минувшую пятницу Госдума в первом чтении одобрила этот закон.

— В пояснительной записке авторов законопроекта расчетов о том, какую конкретную сумму получит детский спорт, не дано, — отметил Дегтярев. — На сегодняшний день это эксперимент. Все узнаем эмпирическим путем после года реализации закона.

Получит ли деньги профессиональный спорт? В законе четко прописано — «только на детско-юношеский спорт». Согласно правилам, которые утверждают органы исполнительной власти, реализующие государственную политику в сфере спорта, туризма — то есть Минспорта. Единственное, на что мы обратили внимание на заседании нашего комитета, что при принятии в третьем чтении Минспорта уже должен предъявить Госдуме по регламенту эти правила проекта. Чтобы не получилось так, что мы примем закон, а министерство 10 лет будет разрабатывать эти правила. Чтобы к третьему чтению было понятно, каким образом станут собираться деньги. (Андрей Сизякин)