Михаил Боярский: «Кто-то хочет сказать, что он сегодня лучше, чем «Зенит?»

Актер театра и кино, известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский считает, что питерская команда в любом случае должна быть признана чемпионом. Ранее сезон в РПЛ из-за пандемии коронавируса был прерван до 31 мая.

— Я не сомневаюсь в том, что «Зенит» будет чемпионом, — цитирует Боярского «Спорт уик-энд». — Считаю, что признать «Зенит» чемпионом необходимо, учитывая то, в какие обстоятельства попал мировой спорт. Все равно нужно поощрять лучших, а лучший в России на сегодня — «Зенит» и его игроки. Будет другое время — пускай соперники доказывают обратное. Кто-то хочет сказать, что он сегодня лучше, чем «Зенит?!