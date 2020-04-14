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Михаил Боярский: «Кто-то хочет сказать, что он сегодня лучше, чем «Зенит?»

01:00
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Актер театра и кино, известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский считает, что питерская команда в любом случае должна быть признана чемпионом. Ранее сезон в РПЛ из-за пандемии коронавируса был прерван до 31 мая.

— Я не сомневаюсь в том, что «Зенит» будет чемпионом, — цитирует Боярского «Спорт уик-энд». —  Считаю, что признать «Зенит» чемпионом необходимо, учитывая то, в какие обстоятельства попал мировой спорт. Все равно нужно поощрять лучших, а лучший в России на сегодня — «Зенит» и его игроки. Будет другое время — пускай соперники доказывают обратное. Кто-то хочет сказать, что он сегодня лучше, чем «Зенит?!

Дополнительная информация:

https://sport-weekend.info/futbol/premer-liga-2018-19/mikhail-boyarskij-kto-to-khochet-skazat-chto-on-segodnya-luchshe-chem-zenit

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