Мейтин о слухах об уходе из РПЛ: «Я в отставку не подавал»
14:02
Директор по безопасности РПЛ Александр Мейтин прокомментировал информацию о будущем увольеннии из организации.
«Я в отставку не подавал. Ашот Рафаилович мне не предлагал уйти. Кому выгодно распространять? Я не знаю. Лучше спросить Ашот Рафаиловича», — сказал Мейтин «СЭ».
7 декабря Telegram-канал «Мутко против» сообщил, что Мейтин ушел в отпуск с последующим увольнением. По информации источника, Мейтина настойчиво попросили уйти в отставку из-за ситуации с болельщиками ЦСКА.
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