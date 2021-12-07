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Мейтин о слухах об уходе из РПЛ: «Я в отставку не подавал»

14:02
Александр Мейтин. Фото Татьяна Дорогутина, -
Александр Мейтин. Фото Татьяна Дорогутина, -
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Директор по безопасности РПЛ Александр Мейтин прокомментировал информацию о будущем увольеннии из организации.

«Я в отставку не подавал. Ашот Рафаилович мне не предлагал уйти. Кому выгодно распространять? Я не знаю. Лучше спросить Ашот Рафаиловича», — сказал Мейтин «СЭ».

7 декабря Telegram-канал «Мутко против» сообщил, что Мейтин ушел в отпуск с последующим увольнением. По информации источника, Мейтина настойчиво попросили уйти в отставку из-за ситуации с болельщиками ЦСКА.

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Артем Бухаев все материалы автора

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