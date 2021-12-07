Ари: «Хочу вернуться в чемпионат России. Уверен, что через месяц смогу показывать мой футбол»

Бывший нападающий «Спартака» Ари заявил, что хочет вернуться в чемпионат России.

«Хочу вернуться в чемпионат России, — приводит слова Ари «РБ Спорт». — Конкретных вариантов нет. Агент занимается этим вопросом. Когда договорится с кем-то, скажет об этом мне».

По словам нападающего, он находится в Бразилии и не играл уже 4-5 месяцев.

«Планирую прилететь в Россию с семьей в январе. Уверен, что через месяц смогу показывать мой футбол. Форму не потерял, постоянно тренируюсь, нахожусь в тонусе. Нужно только играть, чтобы набрать свою лучшую игровую форму», — сказал он.

Планирую прилететь в Россию в январе. Уже разговаривал с женой, с семьей. Хотим прилететь", — цитирует Ари «РБ Спорт».

Напомним, что помимо «Спартака» 35-летний бразилец играл за московский «Локомотив» и «Краснодар».