Пономарев рассказал, что идея с созданием его бюста на Алее славы ЦСКА приостановлена

Создание бюста в честь Владимира Пономарева, бывшего футболиста ЦСКА и участника чемпионата мира 1966 года в составе сборной СССР, временно приостановлено.

«Идея создания моего бюста на Аллее славы ЦСКА приостановилась. Не знаю, почему так произошло», — сказал Пономарев ТАСС.

18 февраля Пономареву исполнилось 85 лет. За свою карьеру он играл за ЦСКА и «Волгу» из Калинина.