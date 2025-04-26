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Сегодня, 10:26

Пономарев рассказал, что идея с созданием его бюста на Алее славы ЦСКА приостановлена

Камила Абдурахманова
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Создание бюста в честь Владимира Пономарева, бывшего футболиста ЦСКА и участника чемпионата мира 1966 года в составе сборной СССР, временно приостановлено.

«Идея создания моего бюста на Аллее славы ЦСКА приостановилась. Не знаю, почему так произошло», — сказал Пономарев ТАСС.

18 февраля Пономареву исполнилось 85 лет. За свою карьеру он играл за ЦСКА и «Волгу» из Калинина.

Источник: ТАСС
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 26 17 7 2 52-20 58
2
 Зенит 25 16 5 4 50-16 53
3
 Спартак 25 15 5 5 48-21 50
4
 ЦСКА 25 14 6 5 39-17 48
5
 Динамо 25 13 7 5 53-29 46
6
 Локомотив 25 13 5 7 42-36 44
7
 Ростов 25 10 6 9 38-38 36
8
 Рубин 25 10 6 9 32-37 36
9
 Акрон 25 8 4 13 31-45 28
10
 Динамо Мх 26 6 9 11 25-31 27
11
 Кр. Советов 25 7 6 12 30-40 27
12
 Химки 25 5 8 12 28-45 23
13
 Ахмат 25 4 11 10 23-39 23
14
 Пари НН 25 5 5 15 19-47 20
15
 Оренбург 25 4 5 16 23-46 17
16
 Факел 25 2 9 14 11-37 15
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25.04 19:30
Динамо Мх – Краснодар
 2 : 3
26.04 14:00
Динамо – Зенит
 - : -
26.04 14:00
Пари НН – Ахмат
 - : -
26.04 16:30
Ростов – Локомотив
 - : -
26.04 19:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
27.04 16:30
Химки – Акрон
 - : -
27.04 19:00
Рубин – Факел
 - : -
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Алексей Батраков

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П
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Бителло

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