Metaratings: «Спартак» не заинтересован в трансфере игрока «Милана» Крунича

«Спартак» не заинтересован в трансфере полузащитника «Милана» Раде Крунича, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, московский клуб пока нацелен на покупку форварда. Также Крунич не вписывается в концепцию «Спартака» из-за возраста и высокой травматичности.

Ранее издание Calciomercato сообщило, что московский клуб намерен подписать 30-летнего игрока и готов сделать предложение о его переезде в Россию в текущее трансферное окно.

В текущем сезоне босниец провел за «Милан» 14 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с «россонери» истекает летом 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 8,5 миллиона евро.