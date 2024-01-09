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Сегодня, 18:35

Metaratings: «Спартак» не заинтересован в трансфере игрока «Милана» Крунича

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Спартак» не заинтересован в трансфере полузащитника «Милана» Раде Крунича, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, московский клуб пока нацелен на покупку форварда. Также Крунич не вписывается в концепцию «Спартака» из-за возраста и высокой травматичности.

Ранее издание Calciomercato сообщило, что московский клуб намерен подписать 30-летнего игрока и готов сделать предложение о его переезде в Россию в текущее трансферное окно.

В текущем сезоне босниец провел за «Милан» 14 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с «россонери» истекает летом 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 8,5 миллиона евро.

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Источник: Metaratings.ru
ФК Милан
ФК Спартак (Москва)
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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