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Ахметов: «Хочется остаться в «Зените» надолго»

Руслан Минаев
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Полузащитник «Зенита» Ильзат Ахметов прокомментировал переход в состав клуба из Санкт-Петербурга.

«Очень рад подписать контракт с «Зенитом» — это большой клуб и большой вызов, мне хочется удачно провести это время и остаться здесь надолго.

Это большой шаг, серьезный вызов. Конечно, я понимаю значимость клуба, его эмблемы. Хочется добиваться здесь только максимальных результатов. Уверен, каждый, кто работает здесь, думает только о больших задачах и целях. Поэтому я понимаю, куда пришел, какой здесь менталитет — и мне хочется участвовать в больших играх и больших победах», — цитирует игрока пресс-служба действующих чемпионов России.

Ахметов выступал за «Краснодар» с 2022 года. Всего он провел за команду 61 матч, забил 7 голов и отдал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро. Ранее полузащитник играл за «Рубин» и ЦСКА.

Источник: ФК Зенит
Ильзат Ахметов
ФК Зенит
ФК Краснодар
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
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30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Зенит

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Краснодар

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П
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Квинси Промес

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Локомотив

 6
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Александр Соболев

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И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

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