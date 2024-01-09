Ахметов: «Хочется остаться в «Зените» надолго»

Полузащитник «Зенита» Ильзат Ахметов прокомментировал переход в состав клуба из Санкт-Петербурга.

«Очень рад подписать контракт с «Зенитом» — это большой клуб и большой вызов, мне хочется удачно провести это время и остаться здесь надолго.

Это большой шаг, серьезный вызов. Конечно, я понимаю значимость клуба, его эмблемы. Хочется добиваться здесь только максимальных результатов. Уверен, каждый, кто работает здесь, думает только о больших задачах и целях. Поэтому я понимаю, куда пришел, какой здесь менталитет — и мне хочется участвовать в больших играх и больших победах», — цитирует игрока пресс-служба действующих чемпионов России.

Ахметов выступал за «Краснодар» с 2022 года. Всего он провел за команду 61 матч, забил 7 голов и отдал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро. Ранее полузащитник играл за «Рубин» и ЦСКА.