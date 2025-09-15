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Орлов — о Глушенкове против «Балтики»: «Ошибался в безобидных ситуациях»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» прокомментировал ничью «Зенита» с «Балтикой» (0:0) в 8-м туре РПЛ.

— До игры я говорил, что «Зениту» будет непросто. Вендел и Жерсон — серьезная потеря для середины поля. Отсюда и игровые проблемы.

Что мне не понравилось? Слишком много потерь мяча, особенно у Глушенкова. Он же должен вести игру, а ошибался, причем в безобидных ситуациях. В двух эпизодах принял не те решения. Разогнал атаку, создал численное преимущество, но своевременно не отдал пас. Сначала не снабдил передачей Лусиано, затем Мостового. Сам пробил, но неудачно. Нет, конечно, подкупает его заряженность на гол. Но если ты не забил и при этом не отдал, то ты не прав.

В целом все как-то с трудом дается сине-бело-голубым. Нужно признать: пока игры у «Зенита» нет. Команда все еще ищет себя.

Геннадий Орлов прокомментировал ничью &laquo;Зенита&raquo; с &laquo;Балтикой&raquo; в&nbsp;8 туре РПЛ.«У «Зенита» пока нет игры. Без Вендела тяжело. У Талалаева футболисты прогрессируют». Орлов — о матче с «Балтикой»

«Балтика» с 16 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» с 13 очками идет на шестой строчке.

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ФК Балтика
ФК Зенит
Геннадий Орлов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел - : -
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:30 Спартак – Рубин - : -
18.10 20:45 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 9 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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