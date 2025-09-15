Орлов: «Кто вам сказал, что Жерсон хочет покинуть «Зенит»?»

Комментатор Геннадий Орлов уверен, что полузащитник Жерсон останется в «Зените».

— Думаю, Вендел восстановится к «Краснодару». Пишут, что Жерсон хочет покинуть «Зенит»? Ну кто вам такое сказал? Я в это не верю. Он пока набирает форму, кондиции. Если бы хотел уехать, то сюда бы не приезжал. И потом: у него вообще-то контракт, ему платят серьезные деньги.

Ранее издания BolaVip и Moon BH сообщили, что Жерсон рассматривает вариант с тем, чтобы перейти в другой клуб в январе 2026 года. Представитель игрока Лукас Машадо опроверг «СЭ» эту информацию.