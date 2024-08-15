Metaratings: Абена прошел медосмотр и подпишет контракт со «Спартаком»
Защитник «Ференцвароша» Миенти Абена прошел медосмотр и подпишет соглашение со «Спартаком», сообщает Metaratings.ru.
Ранее Magyar Nemzet утверждал, что 29-летний суринамец 15 августа прибудет в Москву.
Действующий контракт защитника с «Ференцварошем» рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1 миллион евро.
В прошлом сезоне Абена сыграл 26 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.
Источник: Metaratings.ru
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|0
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|8-3
|9
|
3
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|4
|3
|0
|1
|11-5
|9
|
4
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|4
|2
|1
|1
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|7
|
5
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|4
|2
|1
|1
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|7
|
6
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|2
|0
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|6
|
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|
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|
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|2
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|
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|1
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|
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|1
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|
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|1
|1
|2
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|4
|
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|4
|1
|0
|3
|3-10
|3
|
14
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|4
|0
|3
|1
|1-6
|3
|
15
|Динамо Мх
|4
|0
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|2
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|2
|
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|4
|0
|1
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|1
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|17.08
|17:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
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|19:30
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|18.08
|15:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|18.08
|17:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|18.08
|17:30
|
Спартак – Факел
|- : -
|18.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|19.08
|17:30
|
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|
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Максим Глушенков
Зенит
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Педро
Зенит
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|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|4
|
|
Бителло
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|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Марков
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|1
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Даниил Фомин
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|3
|1
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