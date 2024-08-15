Metaratings: Абена прошел медосмотр и подпишет контракт со «Спартаком»

Защитник «Ференцвароша» Миенти Абена прошел медосмотр и подпишет соглашение со «Спартаком», сообщает Metaratings.ru.

Ранее Magyar Nemzet утверждал, что 29-летний суринамец 15 августа прибудет в Москву.

Действующий контракт защитника с «Ференцварошем» рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1 миллион евро.

В прошлом сезоне Абена сыграл 26 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.