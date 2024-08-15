Защитник «Ференцвароша» Абена продолжит карьеру в «Спартаке»

Защитник «Ференцвароша» Миенти Абена может стать игроком московского «Спартак», сообщает Magyar Nemzet.

По данным источника, 29-летний футболист уже попрощался с венгерской командой. Сегодня, 15 августа, он должен прибыть в Москву. Отмечается, что игроку предстоит пройти медицинский осмотр.

Действующий контракт суринамца с «Ференцварошем» рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1 миллион евро.

В прошлом сезоне Абена сыграл 26 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.