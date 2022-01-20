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Шварц: «Серьезно подошли к игре и показали быстрый футбол, я доволен результатом»

Анна Горшкова
Корреспондент

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал разгромную победу над командой Вооруженных сил Катара (12:0) в товарищеском матче.

«Серьезно подошли к игре, сыграли очень интенсивно, забили очень красивые мячи. Я доволен результатом. Хочу отметить хороший старт этого года. Ребята здорово сыграли в обоих таймах, подошли к делу сконцентрированно и серьезно. Важно, что мы показали быстрый футбол.

Смолов на протяжении всех 10 дней сборов очень усердно работал на тренировках. Он абсолютно безболезненно влился в коллектив. Мы рады, что Федя смог дважды отличиться.

Ребята очень хорошо занимались в отпуске. Мы были довольны тем, в каком состоянии они вернулись из него. Мы провели плодотворный сбор, занимались игрой в обороне, проводили тактические занятия. Считаю, что мы готовы к следующим шагам", — приводит слова Шварца сайт «Динамо».

Завтра московская команда завершит сбор в Катаре и отправится в Москву. Второй и третий сборы пройдут в Турции.

«Динамо» занимает второе место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ, набрав 36 очков в 18 матчах.

Источник: https://fcdm.ru/news/sandro-svarc-vazno-cto-my-pokazali-bystryi-futbol
Федор Смолов
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Сандро Шварц
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