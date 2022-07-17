Мелкадзе заявил, что судья должен был удалять вратаря «Ахмата» в конце матча со «Спартаком»

Бывший нападающий «Спартака» Георгий Мелкадзе рассказал, что следил за матчем красно-белых в первом туре РПЛ против «Ахмата» (1:1).

«Смотрел вчера матч «Ахмата» со «Спартаком». Мне кажется, там был пенальти. Не то, что засудили «Спартак». Скидывать все на одно неверное решение судьи — неправильно. Все люди, все ошибаются, ничего такого нет.

С Шелией я разговаривал, он сказал, что не видел мяч. Он хотел отбить мяч, но попал в ногу, это был ненамеренный удар. Момент жесткий все равно, судья был бы прав, если бы дал красную. Это проблема Шелии, что он мяч не видел», — сказал Мелкадзе.