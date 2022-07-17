Мелкадзе рассказал, будет ли праздновать гол в ворота «Спартака»

Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе рассказал, что не будет праздновать гол в ворота «Спартака».

«Конечно, жду матч против «Спартака». Принципиальный ли это матч? Опять вы про это! Я, как и Тимофеев, не буду радоваться, если забью «Спартаку». Этот клуб меня вырастил, я там научился играть в футбол.

Если честно, надоели судейские скандалы вокруг «Спартака». Но меня это не удивляет. Как новый стадион построили, постоянно так было. Не знаю, почему так. Что касается моего настроя на «Спартак», то нет чего-то особенного. Понятно, он будет немного другой, чем на «Торпедо». Но ничего сверхъестественного, настрой как на сильную команду, такой же будет на «Зенит». С ЦСКА есть небольшой момент по настрою насчет Федотова. Но тут нужно просто сильно сыграть, этим все и докажешь», — сказал Мелкадзе «СЭ».

«Сочи» сыграет со «Спартаком» 14 августа в 5-м туре РПЛ.