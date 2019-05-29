Мелкадзе продлил контракт со "Спартаком"

"Спартак" объявил о продлении контракта с полузащитником Георгием Мелкадзе. Новый контракт футболиста с клубом рассчитан на три года.

22-летний Мелкадзе – воспитанник красно-белых. С 11 лет он занимался в Академии, потом выступал за дубль и "Спартак-2", в составе которого забил 20 мячей за 61 матч.

⠀Дебют за основу состоялся в мае 2015 года, и с тех пор на его счету 19 матчей за "Спартак". В сезоне-2018/19 форвард на правах аренды играл за клуб "Тосно".

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С 15 лет Мелкадзе выступал за сборные России различных возрастов. В 2017 году он дебютировал за молодежную сборную страны, в составе которой провел 16 матчей и забил 8 мячей.

Контракт Мелкадзе со "Спартаком" истекал в июне. В нынешнем сезоне полузащитник провел 11 матчей за главную команду, а также 13 игр за "Спартак-2" в первенстве ФНЛ и забил два мяча.

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