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Мелкадзе: «Почему удалили Литвинова, а Марадишвили нет? Там тоже был повод давать красную»

21:35
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Форвард «Спартака» Георгий Мелкадзе дал комментарий по итогам матча 14-го тура Тинькофф чемпионата России против «Локомотива» (1:1).

«Неплохой матч. Почему удалили Литвинова, а Марадишвили нет? Там тоже был повод давать красную. Должны были показать либо две, либо ни одной красной. Судя по тому, что почти весь матч играли в меньшинстве, можно быть довольным сегодняшней ничьей.

Во втором тайме «Спартак» играл хорошо. Счет по игре, по моментам все было равно.

Смогу ли, как планировалось, играть в конце ноября? Изменения есть. Не хочу говорить, когда планируется возвращение на поле. Видите, в прошлый раз сказал и не получилось», — сказал Мелкадзе.

По итогам 14 туров «Спартак» с 19 очками располагается на девятом месте турнирной таблицы РПЛ, команда Руя Витории не может победить на протяжении четырех последних встреч (три ничьих, одно поражение).

(Антон Иванов)

 

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 14-й тур: расписание и результаты матчей, «Спартак» — «Локомотив», «Сочи» — ЦСКА, «Динамо» — «Краснодар» и другие игры, новости и обзоры