Маркус Гисдоль: «Частые свистки судьи лишили «Локомотив» и «Спартак» агрессивности»

Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль прокомментировал итог матча 14-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (1:1).

«Не увидел момент с Едваем, - сказал Гисдоль. - Дело в том, что надо лучше контролировать игру. Я думаю, что частые свистки судьи лишили команд агрессивности. Ни в коем случае не буду искать оправдание, комментируя работу судьи. Сегодня нам просто не хватило доиграть до победы. Я ответил, почему команда так «хорошо» сыграла во втором тайме. Нам просто не хватило сил.

В последних играх команде тоже не хватало сил, приходилось менять игроков, освежать состав. Чтобы игрок из-за переигровки не получил травму. Я могу сделать большой комплимент своей команде. Моя команда достойно билась и боролась. После перерыва на сборные наша ситуация с кадрами заметно улучшится.

Что изменится после перерыва? Пабло и Тикнизян вернутся после травм, Мурило будет способен играть весь матч. Так же это касается Камано. Может быть, я всех не перечислю. Это большой список. Уверен, что после перерыва на сборную ситуация будет намного лучше. Мурило выбыл на продолжительное время, у него рецидив старой травмы. У Пабло было мышечное повреждение, на следующей неделе он полностью присоединится к команде».

В составе «Спартака» отличился Наиль Умяров. У гостей забил Джирано Керк.